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Врач рассказала, почему нельзя смотреть на сварку

Сварочные работы сопряжены с мощным ультрафиолетовым излучением, очень опасным для глаз. Смотреть на них без средств индивидуальной защиты нельзя даже несколько секунд. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

Врач рассказала, почему нельзя смотреть на сварку
© Вести Подмосковья

«Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через 4-6 часов у него может возникнуть резкая боль в глазах и начаться обильное слезотечение. Все дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Это можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отраженных от снега. Без сварочных очков и других специальных средств защиты категорически нельзя смотреть на сварку», – сказала врач.

Также не следует заниматься самолечением, предупредила специалист. Глаза – тот орган, который если заболел, то надо срочно идти к врачу.

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