Врач рассказала, почему нельзя смотреть на сварку

«Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через 4-6 часов у него может возникнуть резкая боль в глазах и начаться обильное слезотечение. Все дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Это можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отраженных от снега. Без сварочных очков и других специальных средств защиты категорически нельзя смотреть на сварку», – сказала врач.