Врач рассказал, почему важно контролировать давление

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что очень важно людям с повышенным давлением регулярно проходить обследования.

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Эксперт также отметил, что таким людям нужно регулярно измерять давление и вести дневник с показателями. Не стоит заниматься самолечением и пить специальные препараты для понижения давления без назначения врача.

Врач уточнил, что не всегда повышенное давление сопровождается головной болью. Часто человек не замечает повышение, поэтому важно контролировать показатели при помощи приборов.

Щепеляев посоветовал людям с повышенным давлением обратиться к врачу. Специалист назначит грамотное лечение, а также выявит причину болезненного состояния, передает Nation news.

В свою очередь врач-крадиолог Юрий Конев рассказал, что нужно делать при повышении давления. По словам Конева, в этом случае желательно избегать любых физических и эмоциональных нагрузок. Также целесообразно сразу принять горизонтальное положение, а еще выпить стакан воды, передает ФАН.