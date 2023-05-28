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Врачи из Великобритании назвали главные признаки прогрессирующего рака кишечника

Основные симптомы, которые сопровождают прогрессирующий рак кишечника, перечислили медики из Великобритании.

Врачи назвали главные признаки прогрессирующего рака кишечника
© Слово и Дело

Специалисты рекомендовали обращать внимание на вес. Одним из тревожных признаков развития этого заболевания является его потеря при прежнем режиме питания.

Кроме того, некоторые пациенты могут испытывать необъяснимые боли в теле. При раке кишечника часто возникает диарея или запор.

У пациентов может развиться анемия, из-за которой они начинают испытывать одышку. На рак кишечника также указывает наличие крови в кале. При обнаружении таких симптомов эксперты призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью, передает Daily Express.

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