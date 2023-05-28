Врачи назвали главные признаки прогрессирующего рака кишечника

Основные симптомы, которые сопровождают прогрессирующий рак кишечника, перечислили медики из Великобритании.

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Специалисты рекомендовали обращать внимание на вес. Одним из тревожных признаков развития этого заболевания является его потеря при прежнем режиме питания.

Кроме того, некоторые пациенты могут испытывать необъяснимые боли в теле. При раке кишечника часто возникает диарея или запор.