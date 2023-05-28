Врачи назвали главные признаки прогрессирующего рака кишечника

Врачи из Великобритании назвали главные признаки прогрессирующего рака кишечника
Основные симптомы, которые сопровождают прогрессирующий рак кишечника, перечислили медики из Великобритании.
Специалисты рекомендовали обращать внимание на вес. Одним из тревожных признаков развития этого заболевания является его потеря при прежнем режиме питания.
Кроме того, некоторые пациенты могут испытывать необъяснимые боли в теле. При раке кишечника часто возникает диарея или запор.
У пациентов может развиться анемия, из-за которой они начинают испытывать одышку. На рак кишечника также указывает наличие крови в кале. При обнаружении таких симптомов эксперты призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью, передает Daily Express.