Врач Мясников поделился простыми советами по «остановке» процессов старения
Соблюдение простых рекомендаций позволяет остановить старение организма и даже повернуть время вспять. Об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, как омолодить организм.
Медицинский специалист утверждает, что возможность обратимости возраста у млекопитающих была подтверждена по результатам научных исследований. По словам ученых, маркеры старения находятся в ДНК и могут быть изменены путем специальных операций. Так, у людей, получивших тяжелые травмы, маркеры старения увеличивались, тогда как после реабилитации они вновь возвращались к норме.
Мясников считает, что старость можно «отодвинуть» не прибегая к операциям. В частности он советует принимать за норму неизлечимые состояния, оставаться ребенком в душе и «считать, что у тебя впереди еще лет 50».