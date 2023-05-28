Врач Мясников поделился простыми советами по «остановке» процессов старения

Соблюдение простых рекомендаций позволяет остановить старение организма и даже повернуть время вспять. Об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, как омолодить организм.

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Медицинский специалист утверждает, что возможность обратимости возраста у млекопитающих была подтверждена по результатам научных исследований. По словам ученых, маркеры старения находятся в ДНК и могут быть изменены путем специальных операций. Так, у людей, получивших тяжелые травмы, маркеры старения увеличивались, тогда как после реабилитации они вновь возвращались к норме.