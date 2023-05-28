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Названы лучшие и худшие напитки для здоровья полового члена

Существуют напитки, из-за которых у мужчин может возникнуть эректильная дисфункция. С этой проблемой сталкиваются многие, поэтому важно первым делом обратить внимание на свой рацион.

Названы лучшие и худшие напитки для мужского полового здоровья
© Ferra.ru
Питание играет важную роль в сексуальном здоровье. То же самое можно сказать и о напитках. Вот какие из них должны быть в ежедневном рационе мужчины, чтобы у него не было проблем с половой жизнью.
  • Вода. Убедитесь, что вы каждый день выпиваете достаточно воды. Вода играет решающую роль для общего состояния здоровья, в том числе для сексуальной функции.
  • Арбузный сок. Арбуз содержит аминокислоту цитруллин, благодаря которой ваш пенис будет оставаться твёрдым при возбуждении. Всё потому, что эта аминокислота улучшает приток крови ко многим частям тела. Согласно результатам исследования, опубликованного в Urology, приём цитруллина в течение одного месяца помог 12 из 24 участников от лёгкой эректильной дисфункции перейти к «нормальной эректильной функции».
  • Кофе. Потребление кофеина связано со снижением риска развития эректильной дисфункции. Данный эффект возникает у людей с избыточным весом и ожирением.
  • Томатный сок. В них содержится множество соединений, которые помогут вашему члену дольше оставаться твёрдым. Так, в помидорах в больших количествах есть ликопин, а его низкий уровень в организме связан с повышенным риском развития эректильной дисфункции. Ещё одно преимущество ликопина, связанное с мужским здоровьем, - это способность поддерживать здоровье простаты и снизить вероятность развития рака простаты.
  • Смузи. Научно доказано, что напитки, содержащие много витаминов С и Е, улучшают эректильную функцию.
  • Свекольный сок. Благодаря нитратам в этом соке вы улучшите кровоток и повысите эректильную функцию.
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А вот три худших напитка для здоровья полового члена.
  • Энергетики. Негативно сказаться на половом здоровье может большое количество сахара в таких напитках.
  • Газировка. В целом чрезмерное употребление газированных напитков может привести к эректильной дисфункции. Также сахар и искусственные подсластители в газировке связаны сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердца, которые тоже являются факторами риска развития эректильной дисфункции.
  • Алкоголь (в чрезмерных количествах). Чрезмерное употребление алкоголя только ухудшит эректильную функцию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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