Названы лучшие и худшие напитки для мужского полового здоровья

Вода. Убедитесь, что вы каждый день выпиваете достаточно воды. Вода играет решающую роль для общего состояния здоровья, в том числе для сексуальной функции.

Арбузный сок. Арбуз содержит аминокислоту цитруллин, благодаря которой ваш пенис будет оставаться твёрдым при возбуждении. Всё потому, что эта аминокислота улучшает приток крови ко многим частям тела. Согласно результатам исследования, опубликованного в Urology, приём цитруллина в течение одного месяца помог 12 из 24 участников от лёгкой эректильной дисфункции перейти к «нормальной эректильной функции».

Кофе. Потребление кофеина связано со снижением риска развития эректильной дисфункции. Данный эффект возникает у людей с избыточным весом и ожирением.

Томатный сок. В них содержится множество соединений, которые помогут вашему члену дольше оставаться твёрдым. Так, в помидорах в больших количествах есть ликопин, а его низкий уровень в организме связан с повышенным риском развития эректильной дисфункции. Ещё одно преимущество ликопина, связанное с мужским здоровьем, - это способность поддерживать здоровье простаты и снизить вероятность развития рака простаты.

Смузи. Научно доказано, что напитки, содержащие много витаминов С и Е, улучшают эректильную функцию.

Свекольный сок. Благодаря нитратам в этом соке вы улучшите кровоток и повысите эректильную функцию.

Питание играет важную роль в сексуальном здоровье. То же самое можно сказать и о напитках. Вот какие из них должны быть в ежедневном рационе мужчины, чтобы у него не было проблем с половой жизнью.