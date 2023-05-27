Мясников рассказал о скрытой опасности соли

Доктор Мясников рассказал об опасности соли и назвал нормы ее потребления
Доктор Александр Мясников заявил, что соль повышает риск возникновения онкозаболеваний, в том числе рака кишечника. Об этом сообщает "ФАН".
По словам медика, суточная норма соли составляет пять граммов, а для людей с гипертонией, диабетом, заболеваниями почек и сердца норма будет составлять не более 4 граммов соли в сутки.
Специалист заявил, что то количество соли, которое мы употребляем, сокращает жизнь, приводя к гипертонии и росту онкологии.
Однако Мясников добавил, что обычную соль можно заменить на гипонатриевую и морскую, поскольку они содержат полезные вещества.
Ранее "Рамблер" писал о том, чем заменить соль в готовке.