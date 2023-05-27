Женщина с пересаженной роботом маткой успешно родила

В Швеции успешно провели кесарево сечение женщине, которой пересадили матку при помощи роботизированной хирургии. Информация об этом появилась на сайте Гетеборгского университета.

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В 2021 году с помощью роботизированной лапароскопической системы прооперировали донора матки и пересадили орган женщине. Трансплантацию провели в Университетской больнице Сальгренска. Абсолютно все действия, необходимые для операции, выполнял робот.

Через девять месяцев эмбрион, который создали путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), поместили в пересаженную матку, а спустя несколько недель женщина забеременела. Она чувствовала себя хорошо весь срок беременности, и ей сделали плановое кесарево сечение на 38 неделе.

Женщина родила сына ростом 49 сантиметров и весом 3,1 килограмма. Ребенок, его мама и родственница, ставшая донором матки, здоровы.

При роботизированной хирургии, как правило, ниже риски инфекций и кровотечений, а пациенты после операций быстрее восстанавливаются. В организм пациента вводятся камеры и роботизированные манипуляторы с прикрепленными к ним инструментами через небольшие отверстия в нижней части живота. Далее хирурги управляют роботизированными руками с помощью “джойстиков” на консолях, позволяющих в то же время просматривать мобильные трехмерные изображения и не допускать неточностей.

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