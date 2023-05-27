Ученые обнаружили способ сохранить память при старении

Ученые из Атлантического университета Флориды выявили, что бег в среднем возрасте помогает мозгу сохранять связи между нервными клетками. Этот эффект способен предотвратить или замедлить потерю памяти, которая связана со старением. Соответствующая научная статья появилась в журнале eNeuro.

© Pxhere

Предыдущие исследования показали, что в мозге животных и человека могут появляться новые нейроны. Хорошо ли они встраиваются в существующие нейронные сети и влияет ли на этот процесс физическая активность, выясняли в новой работе.

Ученые с помощью модифицированного вируса бешенства отследили нервные цепи у грызунов. Нейроны, которые образовались у животных в раннем возрасте, способны интегрироваться в сеть нейронов, которая поддерживает эпизодическую память при старении. При этом у мышей, которые регулярно бегали, образовывалось ощутимо больше как новых нейронов, так и связей в мозге.

По словам исследователей, полученные результаты дают представление о том, как регулярная физическая нагрузка, которой уделяется время начиная с юного возраста, поддерживает работу памяти во время старения. Это подчеркивает важность спорта для повседневной жизни.

Ранее "Рамблер" писал о напитке, который ускоряет старение.