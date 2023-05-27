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Гастроэнтеролог Дюжева развеяла миф о боли в печени

Утверждение о том, что печень не может болеть, неверно. У капсулы, которая окружает орган, есть болевые рецепторы, поэтому неприятные ощущения возникают при воспалении или опухоли. Об этом "Газете.ру" рассказала гастроэнтеролог Мария Дюжева.

Гастроэнтеролог развеяла миф о боли в печени
© Pxhere

Специалист объяснила, что, хоть в самой ткани печени нет рецепторов боли, но при отеке, связанном с воспалением, или при объемной опухоли капсула способна растягиваться. Из-за этого появляются болевые ощущения.

Не все болезни печени заметны сразу: многие проявляют себя только спустя достаточно длительное время. Например, только на поздних стадиях могут стать видны такие заболевания, как неалкогольная жировая болезнь печени, хронический вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит.

При этом есть и болезни печени с явными симптомами. Насторожить должны желтуха, темный цвет мочи или обесцвеченный стул, зуд кожи, спонтанная кровоточивость и появление гематом.

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Чтобы вовремя выявить серьезное заболевание печени, врач рекомендует регулярно проверяться на на вирусные гепатиты В и С. Как часто стоит сдавать кровь на другие анализы, четких рекомендаций нет. Тем не менее имеет смысл проходить обследование ежегодно или чаще, если у человека может быть наследственная предрасположенность к патологиям печени, лишний вес, а также если он употребляет алкоголь.

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