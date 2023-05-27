Онколог рассказал, что делать если травмировалась родинка

Травмирование родинок грозят неприятными последствиями - кровотечением, шрамами, инфекциями. Поэтому, если вы случайно содрали ее, нужно оперативно обработать рану антисептиком и идти к онкологу для гистологического анализа новообразования, советует онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

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Врач советует уделять больше внимания невусам, расположенным на участках тела, наиболее подверженным трению одежды: шее запястьях, пояснице, плечах.

При этом специалист отмечает, что далеко не всегда повреждения родинок могут спровоцировать рак, подчеркивая, что принципиально важно обследовать крупные родинки, не дожидаясь их травмирования.

"Злокачественные образования кожи могут провоцировать меланому — очень тяжёлую онкологическую болезнь", — отметил онколог в беседе с RT.

Особенно важно обследовать новообразования в сезон отпусков, до поездки на курорт, так как воздействие солнечных лучей на злокачественные невусы может стать причиной меланомы, предупредил специалист.