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Названы опасные последствия отказа от солнцезащитных очков летом

Об увеличении риска развития катаракты из-за отказа от солнцезащитных очков летом предупредила офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

Названы опасные последствия отказа от солнцезащитных очков летом
© Мослента

«Если игнорировать ношение солнцезащитных очков или выбрать некачественное изделие, ультрафиолет будет постепенно накапливаться в структурах органа зрения и образовывать большое количество свободных радикалов. В итоге происходит разрушение белковых соединений и рибонуклеиновой кислоты, что приводит к снижению остроты зрения и развитию всевозможных патологий», — сказала врач.

По словам Сюняевой, из-за агрессивного воздействия ультрафиолета повышается риск появления синдрома сухого глаза, макулодистрофии (поражения сетчатки глаза и нарушения центрального зрения), фотокреатита (воспалительного процесса в роговице), птеригиума (нарастания непрозрачных тканей конъюнктивы в центральной части роговицы) и катаракты.

Ранее офтальмолог дала рекомендации по грамотному выбору очков.

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