Названы опасные последствия отказа от солнцезащитных очков летом

«Если игнорировать ношение солнцезащитных очков или выбрать некачественное изделие, ультрафиолет будет постепенно накапливаться в структурах органа зрения и образовывать большое количество свободных радикалов. В итоге происходит разрушение белковых соединений и рибонуклеиновой кислоты, что приводит к снижению остроты зрения и развитию всевозможных патологий», — сказала врач.