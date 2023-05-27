New York Post: деменцию у 19-летней девушки ошибочно приняли за постковидный синдром
У жительницы американского города Мак-Кинни, штат Техас, Джанна Кабо диагностировали деменцию в возрасте 19 лет. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на агентство SWNS.
В публикации отмечается, что мать девушки Ребека Робертсон рассказала, что впервые изменения в поведении девушки она заметила еще осенью 2020 года после перенесенного коронавируса.
Робертсон подчеркнула, что Кабо была лучшей ученицей в классе, но после COVID-19 стала забывчивой, сонливой и перестала общаться с друзьями. Врачи, к которым обращались за помощью, поначалу ошибочно приняли симптомы неизлечимого заболевания за постковидный синдром.
В 2021 году врачи высказали это предположение и выписали девушке соответствующие препараты, что не помогло ей. Только осенью 2022 года мать решила отвести дочь к неврологу, где специалисты установили, что у Кабо отсутствует электрическая активность в правой центральной доле мозга, и поставили диагноз деменция.
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