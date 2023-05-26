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Неизлечимое старческое слабоумие диагностировали у 19-летней девушки

У жительницы американского города Мак-Кинни, штат Техас, Джанна Кабо диагностировали деменцию в возрасте 19 лет. Необычный случай старческого слабоумия у юной девушки описало издание New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Неизлечимое старческое слабоумие диагностировали у 19-летней девушки
© Lenta.ru

По словам матери девушки Ребекки Робертсон, первые изменения в поведении дочери она заметила осенью 2020 года после перенесенного COVID-19. Женщина вспоминает, что Кабо, которая была лучшей ученицей в классе, внезапно стала забывчивой, сонливой, перестала общаться с друзьями и делать домашние задания. Врачи, к которым обращались за помощью, поначалу ошибочно приняли симптомы неизлечимого заболевания за постковидный синдром.

В 2021 году врачи решили, что Кабо страдает от депрессии и выписали ей антидепрессанты. Лечение оказалось бесполезным, и лишь осенью 2022 года мать отвела дочь к неврологу. После серии исследований медики установили, что у Кабо отсутствует электрическая активность в правой центральной доле мозга, и поставили диагноз деменция.

Сейчас девушке 20 лет и она не помнит большую часть своих детских воспоминаний, не смеется и почти не встает с кровати. Женщина констатирует, что лекарства от этой болезни не существует, поэтому ей остается лишь наблюдать за тем, как дочь постепенно ускользает от нее и надеяться на создание лекарства, которое сможет ей помочь.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, как предотвратить или замедлить развитие деменции. По ее словам, режим питания, сна и контроль артериального давления способны противостоять заболеванию.

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