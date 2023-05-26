Зловещее предупреждение врача заставило мужчину похудеть на 104 кг

Весивший 227 килограммов житель Соединенных Штатов Баяр Баярсайхан изменил образ жизни и похудел вдвое после зловещего предупреждения врача.

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Мужчина большую часть жизни страдал от ожирения в попытках похудеть. Отсутствие результатов поставило его на грань психического истощения. Американец два-три раза в неделю питался фастфудом и употреблял много сладкого — по 200 граммов сахара в день, пишет Today.

Баярсайхан обратился к врачу в январе 2021 года. Медик сделал пациенту зловещее предупреждение о том, что тот вряд ли доживет до 50 лет. Испуганный мужчина сосредоточился на контроле питания, затем занялся простыми кардионагрузками.