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В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты

Новые исследования показали, что многие популярные контактные линзы в США содержат компоненты, связанные с повышенным риском развития рака. Об этом сообщает People со ссылкой на данные отчета Агентства по охране окружающей среды США.

В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты
© Lenta.ru

В лаборатории агентства протестировали 18 видов контактных линз, во всех из которых нашли повышенное содержание органического фтора. Содержание этого элемента говорит о наличии в продукте фторсодержащих поверхностно-активных веществ (ФПАВ) — так называемых «вечных химикатов». Эти химикаты не разлагаются в природе и человеческом теле и имеют свойство накапливаться, что врачи связывают не только с развитием онкологических заболеваний, но и с патологиями развития плода, болезнями щитовидной железы, почек и печени, бесплодием, аутоиммунными заболеваниями и другими.

При этом не существует исследований, которые бы показывали, как именно содержание ФПАВ в контактных линзах влияет на здоровье человека и какие объемы этих веществ могут попадать в организм через глаза.

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