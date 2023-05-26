В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты

Новые исследования показали, что многие популярные контактные линзы в США содержат компоненты, связанные с повышенным риском развития рака. Об этом сообщает People со ссылкой на данные отчета Агентства по охране окружающей среды США.

В лаборатории агентства протестировали 18 видов контактных линз, во всех из которых нашли повышенное содержание органического фтора. Содержание этого элемента говорит о наличии в продукте фторсодержащих поверхностно-активных веществ (ФПАВ) — так называемых «вечных химикатов». Эти химикаты не разлагаются в природе и человеческом теле и имеют свойство накапливаться, что врачи связывают не только с развитием онкологических заболеваний, но и с патологиями развития плода, болезнями щитовидной железы, почек и печени, бесплодием, аутоиммунными заболеваниями и другими.