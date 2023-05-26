Шотландка не чувствует боли и страха из-за редкой мутации
Женщина из Шотландии удивила врачей тем, что не чувствует боли, пишет Daily Star. Причиной этому стала редкая мутация в ее организме.
65-летняя Джо Кэмерон также рассказала, что редко испытывает стресс и чувство страха. О состоянии женщины медики узнали недавно, когда она пришла вылечить тазобедренный сустав. В процессе лечения врачи выяснили, что у пациентки аномально высокий болевой порог.
«Боль для меня просто ощущается как прикосновение. Например, я чувствую, когда у меня берут кровь, но ничего не ощущаю, кроме крови на моей коже», — прокомментировала Кэмерон.
Эксперты из Университетского колледжа Лондона расследуют уникальный случай Джо. Им удалось обнаружить, что Кэмерон не чувствует боли из-за мутации в гене под названием «FAAH-OUT». Исследователи также считают, что та же мутация может способствовать более быстрому заживлению ран.