Шотландка не чувствует боли и страха из-за редкой мутации

Женщина из Шотландии удивила врачей тем, что не чувствует боли, пишет Daily Star. Причиной этому стала редкая мутация в ее организме.

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65-летняя Джо Кэмерон также рассказала, что редко испытывает стресс и чувство страха. О состоянии женщины медики узнали недавно, когда она пришла вылечить тазобедренный сустав. В процессе лечения врачи выяснили, что у пациентки аномально высокий болевой порог.

«Боль для меня просто ощущается как прикосновение. Например, я чувствую, когда у меня берут кровь, но ничего не ощущаю, кроме крови на моей коже», — прокомментировала Кэмерон.