Врачи удалили мужчине опухоль размером с голову и спасли ему жизнь

Врачи института Склифосовского провели уникальную операцию. Они спасли пациента с огромной сосудистой аномалией на голове, из-за которой тот мог скончаться в любой момент. В медицинской литературе такие случаи не описаны. Побывал в операционной и все увидел корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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То, что сотворили врачи института Склифосовского, сделало бы честь и булгаковскому профессору Преображенскому. Случай пациента Павлова войдет в учебники. Врачи удалили мужчине опухоль на затылке размером почти с саму голову.

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«Если бы не они, то меня не было бы в живых, вот и все», – сказал пациент Александр Маслов.

Опухоль была сначала размером с лесной орех. Постепенно росла. Пациент с ней свыкся, носил длинные волосы, на спине не спал. Однако новообразование в последнее время стало сильно кровоточить, могло в любой момент лопнуть. И тогда – неминуемая смерть от потери крови. Срочно нужна была операция.

«Исход никто положительный дать не мог, поэтому было, конечно, страшно», – признался Александр Маслов.

Операция прошла в несколько этапов. Сначала нужно было перекрыть артерии, снабжающие опухоль кровью.

«Фактически обескровить это образование, чтобы представилась возможность для ее безопасного удаления», – пояснил заведующий 1-ым нейрохирургическим отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Василий Каранадзе.

После этого врачи приступили к удалению новообразования. Микро-, нейро-, эндоваскулярные хирурги сменяли друг друга. Гибридная операция длилась 15 часов.

«Была тяжелая операция, анестезиологи молодцы. Кровопотеря была больше, чем объем крови, циркулирующей у человека. На всех этапах пациент мог умереть», – рассказал руководитель научного отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Андрей Гринь.