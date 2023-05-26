Винный алкоголизм развивается 30-40 лет, поскольку в напитке мало этилового спирта. Из-за него возникают цирроз печени, инсульты, проблемы с сердцем. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Если выпивать один-два бокала вина каждый день, будет развиваться так называемый винный алкоголизм. Каждая его стадия (их три) гораздо длительнее, чем когда человек употребляет более крепкий алкоголь. Чтобы зависимость перешла в последнюю фазу, нужно 30-40 лет.

Специалист отметил, что эта особенность не делает увлечение вином безобидной привычкой. У человека повышается риск инсульта, болезней сердца и сосудов, а также цирроза и мерцательной аритмии.

Когда организм постоянно подвергается интоксикации продуктами распада этанола, неизбежно ухудшается работа всех внутренних систем — от сердца и сосудов до зрения и слуха. При этом из-за пристрастия к вину страдают умственные способности, психика, адекватное восприятие действительности.

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