$79.97-0.0285.92+0.04

Хирург Умнов объяснил, почему вино — "ласковый и неторопливый убийца"

Винный алкоголизм развивается 30-40 лет, поскольку в напитке мало этилового спирта. Из-за него возникают цирроз печени, инсульты, проблемы с сердцем. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Если выпивать один-два бокала вина каждый день, будет развиваться так называемый винный алкоголизм. Каждая его стадия (их три) гораздо длительнее, чем когда человек употребляет более крепкий алкоголь. Чтобы зависимость перешла в последнюю фазу, нужно 30-40 лет.

Специалист отметил, что эта особенность не делает увлечение вином безобидной привычкой. У человека повышается риск инсульта, болезней сердца и сосудов, а также цирроза и мерцательной аритмии.

Исследование: почему стоит отказаться от алкоголя прямо сейчас

Когда организм постоянно подвергается интоксикации продуктами распада этанола, неизбежно ухудшается работа всех внутренних систем — от сердца и сосудов до зрения и слуха. При этом из-за пристрастия к вину страдают умственные способности, психика, адекватное восприятие действительности.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как покрасить яйца вином.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий