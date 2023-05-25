80-летняя женщина вернула зрение, попав в группу плацебо

Женщина из Новой Зеландии восстановила себе зрение лечением плацебо, пишет Oddity Central. По словам 80-летней пенсионерки, у нее была глаукома.

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12 лет назад Линли Худ читала дома книгу, когда зрение в ее левом глазу стало расплывчатым. Она списала это на усталость и решила лечь спать, но на следующее утро помутнение не исчезло. Вскоре у нее диагностировали довольно редкую форму глаукомы, и врач сообщил женщине, что ситуация будет становиться только хуже.

Однако зрение вернулось к Линли после того, как в 2020 году она упала и сломала копчик, что привело к сильным болям в спине. Это позволило пенсионерке принять участие в исследовательском проекте по лечению хронической боли Университета Отаго.

Добровольцы были поделены на две группы, которые участвовали в сеансах электростимуляции. Они должны были носить специальный шлем с электродами, но первой части волонтеров действительно стимулировали мозг, а группа плацебо, куда вошла Худ (не зная об этом), получали поверхностную стимуляцию на уровне кожи головы.

К удивлению офтальмолога женщины, после четырех недель зрение Линли восстановилось почти на 100 процентов.

«Удивительно, но ее зрение настолько улучшилось, что офтальмолог сказал, что это чудо», — прокомментировала соруководитель проекта доктор Дивья Адхия.

Специалисты пока не знают, как электрическая стимуляция вернула Худ зрение, но доктор Адхия и ее команда пытаются это выяснить.