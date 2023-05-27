Доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи

Факторы риска развития меланомы и других кожных онкологических заболеваний назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, стоит быть предельно внимательными, если на теле имеется большое количество родинок.
Риск заболевания можно снизить, ограничив попадание на кожу солнечных лучей. «Обычная родинка — это скопление меланоцитов, которые вырабатывают меланин, в результате получаются коричневые родинки. Ультрафиолет увеличивает вероятность их перерождения в злокачественное образование», — пояснил врач.
Кроме того, возникновению меланомы способствуют солнечные ожоги, причем эффект от них накопительный, отметил Мясников. В группе риска также пациенты с эндометриозом и болезнью Паркинсона.
В преддверии пляжного сезона доктор предупредил, что при купании нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и учитывать, что купальник не защищает от вредного излучения. «Мокрый купальник вообще ни от чего не защищает», — сообщил Мясников.
Ранее телеведущий раскрыл неочевидный симптом рака кожи. Это темные пятна, которые могут появиться под ногтями, в паховой зоне, межъягодичных складках, во рту, на голове.