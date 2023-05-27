Доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи

Факторы риска развития меланомы и других кожных онкологических заболеваний назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, стоит быть предельно внимательными, если на теле имеется большое количество родинок.

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Риск заболевания можно снизить, ограничив попадание на кожу солнечных лучей. «Обычная родинка — это скопление меланоцитов, которые вырабатывают меланин, в результате получаются коричневые родинки. Ультрафиолет увеличивает вероятность их перерождения в злокачественное образование», — пояснил врач.

Кроме того, возникновению меланомы способствуют солнечные ожоги, причем эффект от них накопительный, отметил Мясников. В группе риска также пациенты с эндометриозом и болезнью Паркинсона.

В преддверии пляжного сезона доктор предупредил, что при купании нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и учитывать, что купальник не защищает от вредного излучения. «Мокрый купальник вообще ни от чего не защищает», — сообщил Мясников.