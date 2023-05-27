$79.97-0.0285.92+0.04

Доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи

Факторы риска развития меланомы и других кожных онкологических заболеваний назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, стоит быть предельно внимательными, если на теле имеется большое количество родинок.

Доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи
© Vse42.ru

Риск заболевания можно снизить, ограничив попадание на кожу солнечных лучей. «Обычная родинка — это скопление меланоцитов, которые вырабатывают меланин, в результате получаются коричневые родинки. Ультрафиолет увеличивает вероятность их перерождения в злокачественное образование», — пояснил врач.

Кроме того, возникновению меланомы способствуют солнечные ожоги, причем эффект от них накопительный, отметил Мясников. В группе риска также пациенты с эндометриозом и болезнью Паркинсона.

В преддверии пляжного сезона доктор предупредил, что при купании нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом и учитывать, что купальник не защищает от вредного излучения. «Мокрый купальник вообще ни от чего не защищает», — сообщил Мясников.

Ранее телеведущий раскрыл неочевидный симптом рака кожи. Это темные пятна, которые могут появиться под ногтями, в паховой зоне, межъягодичных складках, во рту, на голове.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий