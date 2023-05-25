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Невролог назвал способы, которые помогут избавиться от судорог при купании

Для того чтобы у человека не появлялись судороги во время купания, необходимо соблюдать водный баланс в организме и разогревать мышцы перед плаваньем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-невролога клиники "Атлас" Игоря Мацокина.

Невролог назвал способы, которые помогут избавиться от судорог при купании
© Сетевое издание m24.ru

Причинами возникновения судорог могут стать разные факторы, но основными из них являются: резкая смена температуры, интенсивная физическая нагрузка, обезвоживание и нарушение электролитного баланса крови и снижение уровня магния в организме, отметил врач.

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"Недостаток магния в организме можно заподозрить, если судороги возникают в состоянии покоя, например, во время сна. В такой ситуации рекомендуется обратиться к врачу, чтобы сдать анализы на уровень магния и при необходимости назначить добавки с этим веществом", – сказал Мацокин.

Он советует перед плаваньем разогревать и растягивать мышцы, особенно это касается тех, кто занимается спортом на регулярной основе.

Еще одним методом, который поможет избавиться от судорог, станет укол булавкой, но к нему невролог советует прибегать только в экстренном случае.

"Болевой импульс, который можно вызвать с помощью укола булавкой, действительно может пересилить чрезмерное сокращение мышцы. Однако этот метод может повысить риск инфекций, так как стерильных условий в водоеме нет", – отметил он.

Невролог добавил, что при возникновении судорог человеку первым делом стоит выйти из воды, так как подобное состояние является достаточно опасным.

"Выйдите из воды, разотрите мышцу, постарайтесь ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить. Если у вас в целом есть склонность к судорогам, не уплывайте далеко от берега", – посоветовал Мацокин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в столице проходит подготовка городских водоемов к открытию купального сезона. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы очистят водоемы от мусора и травмоопасных предметов. Ежегодно безопасность на водных объектах обеспечивают более 500 сотрудников, отметил он.

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