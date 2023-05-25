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Врач рассказал о причинах появления кома в горле у пожилых

Ком в горле у пожилых людей может возникать из-за стресса, спазма мышц, рефлюксной болезни или указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач рассказал о причинах появления кома в горле у пожилых
© Сетевое издание m24.ru

Ком в горле – одна из самых частых причин обращения к врачу. Этот симптом встречается как у молодых, так и у пожилых людей.

"Если ощущение кома в горле присутствует постоянно, надо смотреть, нет ли проблем с щитовидной железой. Нет ли каких-то больших узлов, которые могут вызывать это ощущение. Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле", – отметил Хухрев.

Иногда неприятный симптом возникает из-за спазма мышц, который часто встречается у пожилых людей. "С возрастом мышцы, к сожалению, становятся более "забитыми", менее эластичными и чаще болят. Нужно идти к специалисту, чтобы он их разминал, расслаблял", – советует эксперт.

Ощущение кома в горле может периодически возникать, когда человека одолевает печаль. Как правило, он связан с какими-то переживаниями. Если переживания сильнее, ком больше. Если человек успокоился, ком может и пройти.

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