Врач рассказал о причинах появления кома в горле у пожилых

"Если ощущение кома в горле присутствует постоянно, надо смотреть, нет ли проблем с щитовидной железой. Нет ли каких-то больших узлов, которые могут вызывать это ощущение. Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле", – отметил Хухрев.