Врач рассказал о причинах появления кома в горле у пожилых
Ком в горле у пожилых людей может возникать из-за стресса, спазма мышц, рефлюксной болезни или указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Ком в горле – одна из самых частых причин обращения к врачу. Этот симптом встречается как у молодых, так и у пожилых людей.
"Если ощущение кома в горле присутствует постоянно, надо смотреть, нет ли проблем с щитовидной железой. Нет ли каких-то больших узлов, которые могут вызывать это ощущение. Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле", – отметил Хухрев.
Иногда неприятный симптом возникает из-за спазма мышц, который часто встречается у пожилых людей. "С возрастом мышцы, к сожалению, становятся более "забитыми", менее эластичными и чаще болят. Нужно идти к специалисту, чтобы он их разминал, расслаблял", – советует эксперт.
Ощущение кома в горле может периодически возникать, когда человека одолевает печаль. Как правило, он связан с какими-то переживаниями. Если переживания сильнее, ком больше. Если человек успокоился, ком может и пройти.