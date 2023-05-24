Кардиолог объяснил, как не умереть в жару

Врач-кардиолог Дмитрий Дупляков заявил, что в жаркую погоду нужно соблюдать некоторые ограничения, чтобы сохранить здоровье.

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«Из-за жары резко увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему», – сказал Дупляков.

Особенно опасна такая погода для пациентов с болезнями сердца и артериальной гипертензией. Температура воздуха выше +30 градусов провоцирует повышенное потоотделение, частоту сердечных сокращений и давление. Следовательно, существенно возрастает риск развития тромбов, инсультов, инфарктов и гипертонического криза.

Сохранить здоровье в жару можно, если не выходить на улицу между 11 и 16 часами, носить головные уборы на солнце, тщательно соблюдать режим труда и отдыха на воздухе, чередую полчаса нагрузки с четвертью часа отдыха.

Кроме того, в жару важно выпивать не менее 1,5 литров воды. Привычный кофе и черные чаи можно заменить зеленым чаем и отваром мяты. Скорректировать придется и рацион в целом. Пока столбики термометров показывают больше +25 градусов, стоит отказаться от жирной, острой и соленой еды, вместо нее включив в меню овощи и фрукты, кисломолочные продукты и орехи.

Пациентам в зоне риска врач посоветовал отказаться от тяжелой физической работы, спорта и даже массажа, сообщает Sova.info.

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