Психотерапевт и психиатр Михаил Медведев рассказал о ранних признаках, по которым можно диагностировать шизофрению. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт заявил о том, что в некоторых случаях первые признаки шизофрении могут появиться уже в 15-18 лет, но на них часто не обращают внимания, так как считают это переходным возрастом.

Первым симптомом становится изменение поведения. Если раньше человек был душой компании, а потом внезапно стал замкнутым, то это может говорить о наличии заболевания.

После этого у человека может появиться мания преследования и слежки. Ему может казаться, что за ним следят, а его жизни что-то угрожает. При таких симптомах необходимо обращаться к врачу.