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Психиатр Медведев назвал ранние признаки шизофрении

Психотерапевт и психиатр Михаил Медведев рассказал о ранних признаках, по которым можно диагностировать шизофрению. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперт заявил о том, что в некоторых случаях первые признаки шизофрении могут появиться уже в 15-18 лет, но на них часто не обращают внимания, так как считают это переходным возрастом.

Психиатр назвал события в детстве, предшествующие травмам

Первым симптомом становится изменение поведения. Если раньше человек был душой компании, а потом внезапно стал замкнутым, то это может говорить о наличии заболевания.

После этого у человека может появиться мания преследования и слежки. Ему может казаться, что за ним следят, а его жизни что-то угрожает. При таких симптомах необходимо обращаться к врачу.

По словам психотерапевта, чем раньше врач диагностирует шизофрению, тем эффективнее будет лечение. Если вовремя назначить лечение, то ремиссия может длиться до конца жизни.

Ранее сообщалось, что психиатр рассказал, как разрыв влияет на здоровье.

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