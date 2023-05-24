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1 час назад

Женщина заразилась от дочери простудой и шесть лет была прикована к постели

Lenta.ru

Жительница британского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, заразилась от дочери вирусом, похожим на простуду, и оказалась прикована к постели на шесть лет. Об этом сообщает Daily Express.

Женщина шесть лет была прикована к постели из-за простуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя Эми Эми Айронсайд Вуд почувствовала себя плохо по возвращении домой после праздничной поездки с друзьями по случаю своего дня рождения. Незадолго до этого ее полуторагодовалая дочь Уиллоу подхватила в детском саду заболевание, вызванное вирусом Эпштейна — Барр. Девочка выздоровела примерно через неделю, а заразившейся от нее женщине становилось все хуже.

Причиной плохого самочувствия оказался инфекционный мононуклеоз, также известный как железистая лихорадка. Позже Вуд столкнулась с серьезными последствиями этого заболевания. Вирус вызвал аутоиммунную реакцию, из-за которой ее состояние ухудшилось настолько, что она вынуждена проводить в постели 22 часа в сутки. Помимо хронической усталости, ей приходится носить шейный корсет каждый раз, когда она встает на ноги, поскольку связки, удерживающие ее череп, значительно ослабли.

Ситуация осложнилась, когда у мужа женщины Ника диагностировали меланому, достигшую третьей стадии. Врачи удалили новообразование, но мужчине пришлось пройти через длительный путь иммунотерапии. В этот период об Уиллоу приходилось заботиться родителям Вуд.

По словам Вуд, с тех пор она не чувствует улучшения. Несмотря на трудности, женщина не теряет надежды выздороветь. Муж и дочь поддерживают ее на этом пути.

Новости,Эми Эми,
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