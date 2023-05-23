Женщина с головой в три раза больше нормы выжила вопреки прогнозам врачей

Голова жительницы бразильского города Сан-Луис выросла втрое больше нормы из-за редкого заболевания — гидроцефалии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Когда Адалжиза Соарес Алвес, которой сейчас 48 лет, забеременела первым ребенком, Грациэли, она сразу почувствовала, что что-то не так. Женщина страдала от сильных болей в животе и обратилась с этой жалобой к врачам. У ребенка обнаружили гидроцефалию — скопление жидкости в головном мозге, которое вызывает давление и последующее повреждение черепа. Врачи предположили, что после родов девочка проживет не более трех месяцев.

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Однако, вопреки прогнозам врачей, дочь бразильянки выжила. Сейчас Грациэли 29 лет. Всю жизнь она была прикована к постели. Она не может ходить, говорить и недавно потеряла зрение, а размер ее огромной головы втрое превысил норму. Несмотря на все трудности, мать каждый день ухаживает за ней с любовью и заботой. Грациэли носит подгузники для взрослых, и кормить ее приходится из бутылочки. Семье приходится полагаться на пособия от государства, хотя уход за инвалидом обходится дорого.

Алвес не работает и полноценно занимается уходом за дочерью. Она заявила, что лучшая награда для нее — улыбка Грациэли. При этом мать пожаловалась на то, что часто страдает от насмешек со стороны окружающих. При родах из-за размера головы девочку прозвали «гигантским ребенком».

Женщина старается привлечь внимание общественности к заболеванию дочери и регулярно выкладывает фото и видео с девочкой в соцсетях. Мать Грациэли не теряет надежду и молится за долгую жизнь дочери, несмотря на прогнозы врачей и жестокость окружающих.