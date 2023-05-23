Психолог объяснила, какие факторы вызывают депрессию

Стресс, травмы психики и ряд других факторов повышают вероятность того, что у человека возникнет депрессия. Об этом "Ленте.ру" рассказала нейропсихолог Наталья Жукова.

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По словам специалиста, хоть причины развития депрессии не у всех одинаковы, стоит помнить об опасности стресса. Он истощает нервную систему, у человека возникают подавленность и тревога. Они, в свою очередь, могут спровоцировать депрессию.

В группе риска люди, которые пережили сильный стресс, психическую травму или поражения головного мозга. Велика вероятность, что заболевание разовьется и у людей, у которых нарушен гормональный фон, а также у злоупотребляющих алкоголем или воздействующими на психику веществами.

Жукова подчеркнула, что депрессия — не то же, что затяжная грусть. Это заболевание влияет на все сферы жизни человека. Возникает упадок сил, пропадает желание что-либо делать. Большое количество энергии требуется даже для простых действий, например для мытья посуды, заваривания чая или чистки зубов.

Специалист напоминает: важно не считать депрессию "ленью", а осознавать, что это прежде всего серьезные нарушения в сфере мышления, в биохимических процессах, которые протекают в мозге.

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