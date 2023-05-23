Ученые нашли новую легкую тактику похудения

Многократный просмотр изображений одного и того же продукта питания может привести к ощущению сытости, выяснили ученые из Орхусского университета в Дании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Appetite.

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Авторы работы планировали проверить теорию, согласно которой когнитивное восприятие существенно влияет на аппетит. Так, многие изображения продуктов в рекламе могут простимулировать желание поесть. По мнению ученых, существует и обратный эффект.

Коллектив набрал группу добровольцев, состоящую из более 1 тыс. человек. Сначала они показали изображение только оранжевых драже M&Ms. Некоторым участникам показали картинку три раза, другим – 30 раз. После им предложили выбрать порцию сладости, которую участники готовы съесть.

Результаты показали: участники второй группы выбирали меньшие размеры порций по сравнению с добровольцами из первой. После этого они повторили эксперимент, на этот раз с M&Ms разных цветов. Результат не изменился.

«В наших экспериментах мы показали, что, когда участники видели одно и то же изображение еды 30 раз, они чувствовали себя более сытыми, чем до того, как увидели картинку», – резюмировали авторы.