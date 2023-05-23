Стоматолог Джордан Браун в своих социальных сетях рассказал, почему он не хранит зубную щётку в ванной комнате. Люди тщательно следят за гигиеной полости рта. Чистка в течение пары минут два раза в день, использование нитей и ирригаторов. Утро начинается, а вечер заканчивается привычными процедурами. При этом на наших полках остаётся зубная щётка. Однако мало кто задумывается о том, что происходит с ней за это время.

Каждый должен знать об этом. Если вы видите унитаз и зубную щётку в одном поле зрения, не двигая головой, то вероятность того, что на ней есть фекалии, составляет 99 процентов, — сообщает доктор Браун.

Дело в том, что при смыве воды в туалете, аэрозоли образуют водоворот и поднимаются вверх. Врач называет это явление «фекальный фонтан», который приводит к распылению микробов по всему пространству. Неважно, насколько вы следите за чистотой унитаза и комнаты в целом. Проблема заключается конкретно в рассеивании бактерий вокруг.