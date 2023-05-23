Врач дал рекомендации на период магнитных бурь

Во время магнитных бурь необходимо меньше пить крепкого чая и кофе, заменив их травяными чаями или настоями. Такой совет всем россиянам дал врач Андрей Тяжельников.

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Напомним, ночью 24 мая ожидается очередная магнитная буря.

Врачи советуют скорректировать свой рацион питания, исключив жареное и мучное, а добавив больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки.

"Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления", - объяснил Тяжельников (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что во время магнитных бурь может резко повыситься артериальное давление. Также часто пациенты жалуются на нарушение сердечного ритма.

Старайтесь больше гулять, избегайте стрессов, употребления алкоголя.