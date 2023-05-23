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Кардиолог Андреев: ночная гипертония незаметно разрушает организм

Как правило, пациент не ощущает ни боли, ни нарушения самочувствия, а повышенное артериальное давление при этом поражает сердце, почки и сосуды.

Кардиолог: ночная гипертония незаметно разрушает организм
© runews24.ru

Врач-кардиолог Максим Андреев рассказал изданию «Доктор Питер» об опасности гипертонии для здоровья. Наиболее опасно ночное повышение давления, поскольку оно может быть неощутимо для человека, но вредит организму.

Поражаются прежде всего сердце, почки и сосуды. Возникает повышенный риск сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.

«По этим же причинам опасна ситуация, в которой человек получает недостаточную терапию и давление ночью снижается в недостаточной степени», - пояснил врач.

К повышению давления в ночное время приводят нарушения тонусов симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, концентрации медиаторов, которые обладают сосудорасширяющими свойствами.

Такие нарушения случаются при хроническом стрессе и сильном переутомлении, а также при употреблении алкоголя и кофе.

«Также к возникновению ночной гипертензии приводит ряд хронических заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, ночные задержки дыхания (синдром обструктивного апноэ сна), нарушение сна (или бессонница)», - уточнил Андреев.

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