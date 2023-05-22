$79.94+0.0386.50+0.22
40 минут назад

Диетолог озвучил опасные напитки для пациентов с сердечными заболеваниями

Вести Подмосковья

В России выросло количество пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с «Народными Новостями» порекомендовал отказаться от сахара, чтобы улучшить здоровье людям с такими заболеваниями.

Диетолог озвучил опасные напитки для людей с сердечными заболеваниями
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В частности, эксперт подчеркнул, что кофе и чай полезны для организма, но этими напитками не стоит злоупотреблять. Врач посоветовал пить кофе не больше четырех чашек в день. По его мнению, зеленый чай положительно влияет на работу сердца, поэтому от него не следует отказываться.

«Ученые неоднократно подтверждали, что чай и кофе полезны для пациентов с заболеваниями сердца. Естественно, при умеренном потреблении. Считается, что умеренное потребление кофе – это 4-5 чашечек в день. Лучше всего употреблять зеленый чай, но не больше двух-трех чашечек в день. Для сердечников также полезно какао», – сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что какао, кофе и чай благоприятно влияют на здоровье пациентов с заболеваниями сердца. Он посоветовал не исключать данные напитки из ежедневного рациона. Гинзбург отметил, что пациентам с проблемами сердца не следует употреблять напитки с высоким содержанием сахара. Подобные продукты могут вызвать серьезные заболевания, а также сахар негативно влияет на работу сосудов. Лучше отдавать предпочтение воде или чаю, также убрать из ежедневного рациона молочные продукты с содержанием сахара. Перед покупкой какого-то товара надо прочитать состав, заключил эксперт.

Новости,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий