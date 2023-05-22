Диетолог озвучил опасные напитки для людей с сердечными заболеваниями

В России выросло количество пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с «Народными Новостями» порекомендовал отказаться от сахара, чтобы улучшить здоровье людям с такими заболеваниями.

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В частности, эксперт подчеркнул, что кофе и чай полезны для организма, но этими напитками не стоит злоупотреблять. Врач посоветовал пить кофе не больше четырех чашек в день. По его мнению, зеленый чай положительно влияет на работу сердца, поэтому от него не следует отказываться.

«Ученые неоднократно подтверждали, что чай и кофе полезны для пациентов с заболеваниями сердца. Естественно, при умеренном потреблении. Считается, что умеренное потребление кофе – это 4-5 чашечек в день. Лучше всего употреблять зеленый чай, но не больше двух-трех чашечек в день. Для сердечников также полезно какао», – сказал Гинзбург.