Диетолог озвучил опасные напитки для людей с сердечными заболеваниями

В России выросло количество пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с «Народными Новостями» порекомендовал отказаться от сахара, чтобы улучшить здоровье людям с такими заболеваниями.
В частности, эксперт подчеркнул, что кофе и чай полезны для организма, но этими напитками не стоит злоупотреблять. Врач посоветовал пить кофе не больше четырех чашек в день. По его мнению, зеленый чай положительно влияет на работу сердца, поэтому от него не следует отказываться.
«Ученые неоднократно подтверждали, что чай и кофе полезны для пациентов с заболеваниями сердца. Естественно, при умеренном потреблении. Считается, что умеренное потребление кофе – это 4-5 чашечек в день. Лучше всего употреблять зеленый чай, но не больше двух-трех чашечек в день. Для сердечников также полезно какао», – сказал Гинзбург.
Диетолог добавил, что какао, кофе и чай благоприятно влияют на здоровье пациентов с заболеваниями сердца. Он посоветовал не исключать данные напитки из ежедневного рациона. Гинзбург отметил, что пациентам с проблемами сердца не следует употреблять напитки с высоким содержанием сахара. Подобные продукты могут вызвать серьезные заболевания, а также сахар негативно влияет на работу сосудов. Лучше отдавать предпочтение воде или чаю, также убрать из ежедневного рациона молочные продукты с содержанием сахара. Перед покупкой какого-то товара надо прочитать состав, заключил эксперт.