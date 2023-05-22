Врачи спасли тюменку, которая заразилась в Таиланде смертельным вирусом

«Женщина заразилась вирусным заболеванием во время отдыха в Таиланде. В Тюмени она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, после лечения ее выписали домой», — сообщили в инфоцентре.