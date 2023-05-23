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Мужчина угодил в больницу после секс-марафона длиной в сутки

50-летний турист из Германии рискует потерять половой орган после наркотического секс-марафона длиной в сутки. Как сообщает Daily Mirror, мужчина угодил в больницу, у него некроз пениса.

Мужчина угодил в больницу после секс-марафона
© Lenta.ru

Инцидент произошел 11 мая в городе Кастель-дель-Пиано, Италия, куда немец приехал на отдых вместе с женой. В своих апартаментах пара приняла экстази, а затем начала заниматься любовью. При этом мужчина смешал наркотик с таблетками «Виагры». Секс продолжался около 24 часов.

После такого секс-эксперимента турист почувствовал себя плохо. Вскоре ему потребовалась госпитализация. В настоящий момент он по-прежнему находился в отделении реанимации. Врачи не разглашают информацию о его диагнозе и прогнозе лечения.

По информации местных СМИ, в результате многочасового секса у немца начался септический шок, который вызвал некроз пениса и мошонки. Теперь мужчине грозит ампутация полового органа.

Ранее сообщалось о пациенте из Италии, которому диагностировали рак полового члена и ампутировали пенис. Однако после исследования удаленных тканей выяснилось, что мужчина был здоров. Теперь итальянец требует у врачей компенсацию.

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