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Нутрициолог рассказал, как омолодить организм питанием

Правильное питание способствует омоложению организма. Секреты такого рациона раскрыл врач-нутрициолог Игорь Строков.

Нутрициолог рассказал, как омолодить организм питанием
© Слово и дело

По словам специалиста, важно придерживаться сбалансированного питания. Именно полезные продукты омолаживают клетки организма и формируют основу для дальнейшей жизни.

«Я рекомендую диету с высоким содержанием клетчатки с луком-пореем, пастернаком, свеклой, яблоками и орехами кешью», — приводит слова нутрициолога «МедикФорум».

Строков также посоветовал работать над укреплением сиртуинов — ферментов, которые влияют на многие важные процессы в организме. С их помощью происходит наращивание мышечной массы, жиросжигание и защита от инфекций.

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