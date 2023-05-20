Нутрициолог рассказал, как омолодить организм питанием

По словам специалиста, важно придерживаться сбалансированного питания. Именно полезные продукты омолаживают клетки организма и формируют основу для дальнейшей жизни.

Строков также посоветовал работать над укреплением сиртуинов — ферментов, которые влияют на многие важные процессы в организме. С их помощью происходит наращивание мышечной массы, жиросжигание и защита от инфекций.