Нутрициолог рассказал, как омолодить организм питанием
Правильное питание способствует омоложению организма. Секреты такого рациона раскрыл врач-нутрициолог Игорь Строков.
По словам специалиста, важно придерживаться сбалансированного питания. Именно полезные продукты омолаживают клетки организма и формируют основу для дальнейшей жизни.
«Я рекомендую диету с высоким содержанием клетчатки с луком-пореем, пастернаком, свеклой, яблоками и орехами кешью», — приводит слова нутрициолога «МедикФорум».
Строков также посоветовал работать над укреплением сиртуинов — ферментов, которые влияют на многие важные процессы в организме. С их помощью происходит наращивание мышечной массы, жиросжигание и защита от инфекций.