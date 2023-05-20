Лекарство валбеназин смягчает симптомы болезни Гентингтона
Ученые из Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что препарат валбеназин значительно смягчает хорею — двигательное расстройство, обычно связанное с болезнью Гентингтона. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Neurology.
В исследовании препарата валбеназин, который еще не одобрен для продажи в США, приняли участие 128 пациентов. Они принимали плацебо либо лекарство один раз в день для уменьшения хореи, связанной с болезнью Гентингтона, — непроизвольных нерегулярных движений.
По сравнению с плацебо валбеназин продемонстрировал статистически значимое (по сравнению с плацебо) уменьшение симптомов хореи и улучшение общей тяжести хореи у пациентов с болезнью Гентингтона. Улучшение было заметно уже на второй неделе исследования, когда участники принимали самую низкую изучаемую дозу (40 мг). Пациенты, получавшие валбеназин, сообщали об улучшении подвижности и функции кисти/руки, а также о снижении нагрузки от ненормальных движений по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.
Болезнь Гентингтона — это редкое наследственное заболевание, которое обычно начинается в возрасте 30–40 лет, вызывая со временем разрушение нервных клеток в головном мозге. Лечения не существует, но лекарства, физиотерапия, речевая терапия и трудотерапия могут помочь справиться с симптомами.