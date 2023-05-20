Лекарство валбеназин смягчает симптомы болезни Гентингтона

Ученые из Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что препарат валбеназин значительно смягчает хорею — двигательное расстройство, обычно связанное с болезнью Гентингтона. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Neurology.

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В исследовании препарата валбеназин, который еще не одобрен для продажи в США, приняли участие 128 пациентов. Они принимали плацебо либо лекарство один раз в день для уменьшения хореи, связанной с болезнью Гентингтона, — непроизвольных нерегулярных движений.

По сравнению с плацебо валбеназин продемонстрировал статистически значимое (по сравнению с плацебо) уменьшение симптомов хореи и улучшение общей тяжести хореи у пациентов с болезнью Гентингтона. Улучшение было заметно уже на второй неделе исследования, когда участники принимали самую низкую изучаемую дозу (40 мг). Пациенты, получавшие валбеназин, сообщали об улучшении подвижности и функции кисти/руки, а также о снижении нагрузки от ненормальных движений по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.