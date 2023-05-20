Ученые рассказали, как определить риск инфаркта по волосам

Ученые из Университета Эразма заявили, что по волосам человека можно определить уровень стресса и риск возникновения инфаркта.

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Как рассказали исследователи, по состоянию волос можно определить уровень стресса, который в свою очередь провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний. Кортизол – гормон стресса – влияет не только на процесс обмена веществ, но и на распределение жира.