Ученые рассказали, как определить риск инфаркта по волосам
Ученые из Университета Эразма заявили, что по волосам человека можно определить уровень стресса и риск возникновения инфаркта.
Как рассказали исследователи, по состоянию волос можно определить уровень стресса, который в свою очередь провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний. Кортизол – гормон стресса – влияет не только на процесс обмена веществ, но и на распределение жира.
Специалисты анализировали уровень гормона в волосах 6341 участника эксперимента, в том числе мужчин и женщин. Дело в том, что в крови этот гормон изучить сложнее из-за его нестабильности. Оказалось, что при повышенном уровне кортизола в два раза возрастает риск инфаркта и инсульта. Работа позволит ученым более тщательно подойти к предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.