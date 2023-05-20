Выяснилось, что именно бесит докторов в поведении пациентов

Врач-эндоскопист рассказал, какие именно действия пациентов раздражают докторов. По его словам, есть ряд моментов в поведении пациентов, которые сильно раздражают врачей. Медик составил топ пяти черт, которые вызывают наибольшую злобу среди докторов. Всем нам стоит учитывать это, ведь от того, на чём сосредоточен специалист, может зависеть наше выздоровление.

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Умничание

Во-первых, врачей раздражают пациенты, которые прочитали пару статей в интернете и уже подсказывают ему, что надо делать. Хотя на самом деле такие посетители обычно оказываются дилетантами в медицине. Иногда такие «профи» начинают спорить с врачом или даже учить его.

Поэтому если уж пациент пришёл к врачу, то надо довериться ему и не лезть с дурацкими советами под руку. Тем более если это хирург.

Спорщики

Есть такие пациенты, которые начинают спорить с поставленным диагнозом. Они тоже прочитали пару статей из интернета, посмотрели бложик, посоветовались с соседкой и теперь всё знают про медицину.

В результате они просто отметают диагноз и часто начинают заниматься самолечением. А это заканчивается плачевно.

Потеряшки

Некоторые пациенты ведут себя, как будто у них амнезия — с порога, не сказав «здравствуйте», сразу же спрашивают «куда я попал?» Хотя есть же направление, куда стоило бы заглянуть.

Врунишки

К некоторым процедурам надо заранее готовиться. Например, при исследовании эндоскопом пищевода ничего нельзя есть и пить, а ещё надо принимать препараты для очистки кишечника.

Обычно врач спрашивает, готовился ли пациент. И некоторые начинают врать, мол, да, не ели-не пили, всё принимали. Хотя видно же потом, что это не так.

Но это ещё полбеды. Отсутствие необходимой подготовки к некоторым процедурам может закончиться плачевно для здоровья.

Обвинители