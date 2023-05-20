Людям, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы, необходимо тщательно следить за рационом питания, в противном случае прожить долгую и счастливую жизнь вряд ли получится.

Врач-кардиолог Юрий Пикша назвал продукты-убийцы, которые категорически противопоказаны людям с больным сердцем.

По его словам, к ним относятся прежде всего те, от которых сердечный ритм может сильно измениться, передаёт издание «Кубанские новости».

«Это, например, крепкий кофе, – подчеркнул специалист. – Чем крепче напиток, тем больше шансов, что в ближайшее время придется выпить дополнительную порцию лекарств».

Также Пикша не советует своим пациентам употреблять чай, особенно чёрный, так как в нём, как и в кофе, присутствует ярко выраженный тонизирующий эффект.

«Это приводит к резкому учащению сердцебиения, что противопоказано людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Если не получается исключить их полностью, то такие напитка нельзя пить чаще одного раза в день».

В список «убийц» попали такие жирные продукты, как масло, сало, мясо и куриная кожа. Кардиолог пояснил, что у людей с сердечными заболеваниями как правило нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему.

Кроме того, доктор советует ограничить ежедневное потребление поваренной соли. Из положенной нормы в 5 гр. желательно в день употреблять не больше 2,5 гр., а лучше исключить вовсе.