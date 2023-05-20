Кардиолог назвал самые опасные продукты для людей с больным сердцем
Людям, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы, необходимо тщательно следить за рационом питания, в противном случае прожить долгую и счастливую жизнь вряд ли получится.
Врач-кардиолог Юрий Пикша назвал продукты-убийцы, которые категорически противопоказаны людям с больным сердцем.
По его словам, к ним относятся прежде всего те, от которых сердечный ритм может сильно измениться, передаёт издание «Кубанские новости».
«Это, например, крепкий кофе, – подчеркнул специалист. – Чем крепче напиток, тем больше шансов, что в ближайшее время придется выпить дополнительную порцию лекарств».
Также Пикша не советует своим пациентам употреблять чай, особенно чёрный, так как в нём, как и в кофе, присутствует ярко выраженный тонизирующий эффект.
«Это приводит к резкому учащению сердцебиения, что противопоказано людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Если не получается исключить их полностью, то такие напитка нельзя пить чаще одного раза в день».
В список «убийц» попали такие жирные продукты, как масло, сало, мясо и куриная кожа. Кардиолог пояснил, что у людей с сердечными заболеваниями как правило нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему.
Кроме того, доктор советует ограничить ежедневное потребление поваренной соли. Из положенной нормы в 5 гр. желательно в день употреблять не больше 2,5 гр., а лучше исключить вовсе.
«Это необходимо из-за того, что продукт обладает способностью задерживать жидкость в организме, что чревато серьёзным повышением нагрузки на сердце и сосуды», – резюмировал Пикша.