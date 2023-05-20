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Доктор Мясников рассказал о влиянии гормонов на настроение

О влиянии гормонального фона на настроение рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он сообщил, что раздражительность, плаксивость и агрессия могут быть связаны с проблемами с щитовидной железой.

Доктор Мясников рассказал о влиянии гормонов на настроение
© Мослента

Перепады настроения случаются при тиреотоксикозе — повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. Поэтому теледоктор призвал посещать врачей при поведенческих изменениях, а также вовремя замечать их у своих родственников.

«Давайте все проверять щитовидную железу, лечиться», — заключил он.

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