Доктор Мясников рассказал о влиянии гормонов на настроение
О влиянии гормонального фона на настроение рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он сообщил, что раздражительность, плаксивость и агрессия могут быть связаны с проблемами с щитовидной железой.
Перепады настроения случаются при тиреотоксикозе — повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. Поэтому теледоктор призвал посещать врачей при поведенческих изменениях, а также вовремя замечать их у своих родственников.
«Давайте все проверять щитовидную железу, лечиться», — заключил он.