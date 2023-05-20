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ООН предупредила об эпидемии холеры

Представители ООН на днях заявили, что в мире может начаться глобальная эпидемия холеры, которая затронет миллиард человек в более чем 40 странах мира. Эксперты считают, что начать действовать нужно здесь и сейчас, несмотря на простоту лечения данного заболевания.

ООН предупредила об эпидемии холеры
© runews24.ru

Ведь оно распространяется среди бедных слоев населения многих стран, у которых нед возможности приобрести лекарства. А значит, это может стать настоящей эпидемией для бедных.

В ООН считают, что всему виной стали воины и изменение климата: они срывают людей с привычных мест при этом лишая их доступа к источникам воды и пищи, а также к медицинской помощи.

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