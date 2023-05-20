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Ученые назвали неожиданные полезные свойства шоколада

Британские учёные: шоколад оказался полезен для мозга, сердца, печени и ЖКТ. Это выяснилось во время эксперимента, в котором участвовали 5000 человек. Важно обратить внимание, что всё это касается тёмного шоколада с высоким содержанием какао-бобов. так что с молочным не прокатит. Ну, разве что настроение определённо поднимется.

Ученые назвали неожиданные полезные свойства шоколада
© Секрет Фирмы

Подопытные каждый день ели минимум 1 плитку горького шоколада. Оказалось, что такой вид сладкого положительно влияет на работу мозга, снижает боли в сердце, улучшает функционирование печени и ЖКТ.

Выяснилось, что вкусняшка быстро наполняет человека энергией. А также помогает бороться с воспалениями, мигренью, депрессией.

А ещё это лакомство регулирует уровень холестерина, обогащает организм магнием, цинком, йодом и др. Кроме того, исследователи установили, что у сладкоежек даже быстрее заживают раны и порезы.

В шоколаде есть к тому же такое вещество — фенилэтиламин, который стимулирует выработку эндорфинов, в том числе серотонина и дофамина. Это повышает настроение и даже помогает от стресса. Правда, калорий в нём не меньше, чем пользы.

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