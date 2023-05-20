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Диетолог Макиша перечислила продукты, которые укрепляют кости

Творог, морская рыба и петрушка укрепляют кости, поскольку они позволяют кальцию задерживаться в организме. Об этом заявила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Диетолог перечислила продукты, которые укрепляют кости
© Вечерняя Москва

— Не зря врачи рекомендуют употреблять три порции по 100 граммов молочных продуктов в сутки. Один из приемов пищи и может быть творогом, — посоветовала она.

Для хорошего усвоения кальция человеку необходим витамин D. Макиша подчеркнула, что человеку нужно ежедневно стоять на солнце минимум 15 минут, чтобы в коже было достаточно этого компонента, передает «Москва 24».

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