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В Минздраве назвали способ защититься от рака

Николай Потекаев, главный дерматолог Минздрава, рассказал как защитить кожу от развития рака.

В Минздраве назвали способ защититься от рака
© Ferra.ru

В России наблюдается улучшение в области диагностики меланомы, опасного вида рака. Эксперты рекомендуют людям посещать дерматолога не реже одного раза в год, особенно летом, когда вероятность развития болезни возрастает. Меланому следует выявлять на ранних стадиях, так как она быстро распространяется по организму и образует новые очаги. Родинки или невусы часто ассоциируются с меланомой, однако не все родинки являются опасными. Особенно стоит обратить внимание на родинки с неровными краями.

Однако, для отличия диспластического невуса от меланомы требуется консультация врача. Дерматоскопия, при которой поверхность новообразования увеличивается в 20 раз, помогает в этом процессе. Один из признаков меланомы — бело-голубая вуаль над патологией. Для точного диагноза иногда требуется гистологический анализ тканей. Отсутствие своевременного обследования может привести к упущению развития болезни.

Риск развития меланомы также зависит от генетических и этнических факторов. Люди, у которых близкие родственники уже перенесли это заболевание, подвержены большему риску. Этнические особенности также играют роль, и дял всех шести известных типов кожи риски различаются. В России наиболее распространены второй и третий типы кожи. Ответственность за свою кожу и профилактику заболеваний лежит на каждом человеке, а посещение врача-дерматолога необходимо для ранней диагностики и предотвращения рака кожи.

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