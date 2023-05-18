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Врач назвала простые и действенные способы избавиться от изжоги

Правильное питание и прогулки после еды помогут избавиться от изжоги, считает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Простые и действенные способы борьбы с чувством жжения после еды она назвала в беседе с «Известиями».

Врач назвала простые и действенные способы избавиться от изжоги
© Lenta.ru

Кашух объяснила, что изжога появляется, когда агрессивный желудочный сок попадает в нижний отдел пищевода. В норме такого не происходит, поскольку специальный клапан — сфинктер — удерживает кислое содержимое в желудке. Но, если человек переедает, то сфинктер под напором еды не удерживает желудочный сок и пропускает его в пищевод. По ее словам, достаточно уменьшить порции или отказаться от перекусов, чтобы забыть о чувстве жжения в области грудины.

«Еще одна распространенная причина изжоги — нездоровая диета: употребление слишком жирной, острой и тяжелой пищи, алкогольных напитков. В таком случае необходимо пересмотреть рацион — добавить в него больше зелени и овощей, белков и медленных углеводов, а также реже готовить на сковороде или на гриле и чаще в духовке», — посоветовала Кашух.

Кроме того, врач не рекомендовала слишком активно или, наоборот, пассивно проводить время после еды. По ее словам, физические нагрузки и отдых на диване увеличивают давление на сфинктер, что создает риск появления изжоги. Чтобы избежать этого, Кашух посоветовала после приема пищи выходить на прогулку.

В заключение специалист посоветовала обратиться к врачу, если изжога не проходит даже после изменения пищевых привычек. По ее мнению, это говорит о наличии других нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее нутрициолог перечислила продукты питания, провоцирующие изжогу. Она посоветовала людям с подобными проблемами с желудком исключить из рациона алкоголь и газированные напитки, а также специи и пряности.

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