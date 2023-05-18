Как перенести жару без вреда для сердца и кожи

Ближайшие дни в Самарской области обещают быть жаркими, а солнце будет светить ярче и с более высокой дозой ультрафиолетового излучения. Врачи рассказали, как в такое время правильно питаться, ухаживать за кожей и следить за состоянием сердца и легких.

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В жаркую погоду особенно страдает сердечно-сосудистая система. Люди сталкиваются с повышенным сердцебиением, понижением артериального давления и другими опасными симптомами.

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Врач-кардиолог Анастасия Зотова отметила, что с потом выделяется большое количество жидкости, что приводит к обезвоживанию.

- Это, как правило, приводит к снижению сердечного ритма либо к усугублению имеющихся у человека проблем. Также, когда организм теряет воду, кровь становится более густой, поэтому пациенты с ишемической болезнью тоже находятся в зоне риска, поскольку увеличивается риск образования тромбов. В жаркую погоду вдыхаемый нами воздух содержит меньше кислорода, поэтому происходит гипоксия. Наконец во время жары сосуды расширяются, что приводит к снижению давления, - рассказала она tsn24.ru.

Специалист рекомендует пить больше воды, не дожидаясь жажды. А также включить в свой рацион продукты, богатые калием и магнием, в том числе сухофрукты. Также следует сократить физическую активность в дневное время. Пациентам, имеющим проблемы с давлением и аритмией, нужно вовремя обратиться к врачу для назначения препаратов.

Что касается легких, то на их состояние влияет не жара, а влажность воздуха.

- Влажный жаркий воздух может вызвать затрудненное дыхание – человеку становится душно из-за тяжелого воздуха. Кроме того, неочевидная опасность жарких дней – природные пожары. Смог от горящих лесов может вызвать проблемы с бронхами и легкими.

Негативное влияние жаркая солнечная погода оказывает и на кожу – под воздействием солнечных лучей замедляется выработка коллагена, испаряется влага, разрушаются белок и гиалуроновая кислота. Могут появиться и более серьезные проблемы.

- Частое воздействие ультрафиолета провоцирует появление пигментных пятен и повышает риск появления серьезного онкологического заболевания – меланомы. Также на солнце может возникнуть аллергия в виде фотодерматита. Такая реакция может появиться после того, как человек сильно обгорел на солнце, особенно если такие ситуации повторялись несколько раз, - говорит аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

Для правильной защиты от солнца существуют физические фильтры – тень, навес, зонты - и косметические. Кремы с высокой степенью защиты, выше SPF 45+, важно использовать людям с очень светлой кожей или кожными заболеваниями.

- Наносить нужно на сухую чистую кожу очень плотным слоем – на лицо и шею необходимо не менее пяти миллилитров, что очень много. Обновлять важно каждые два-три часа во время прогулок в городе и после каждого купания во время отдыха на море, – заключила эксперт.

А по словам диетолога-эндокринолога Юлии Буряковой, в жару важно сохранить сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам, так как во время обильного потоотделения теряются важные минералы – калий, натрий, магний.

Натрий можно восстановить соленой пищей, а калий и магний организм получит от абрикосов, брокколи, бананов и картофеля. При этом стоит отказаться в жару от тяжелой еды.