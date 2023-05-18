Терапевт объяснила, почему прием БАДов может быть опасен

«Как повезет»: терапевт Чернышова объяснила, почему прием БАДов может быть опасен
Самостоятельное назначение БАДов может затянуть лечение заболевания и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, БАДы могут быть как просто сахарными конфетками, которые не несут в себе никаких функций, так и содержать реальные биологически активные вещества, которые влияют на здоровье человека.
"Здесь уж как повезет. При самостоятельном назначении и выборе БАДов можно как минимум потратить деньги впустую за бесполезные пилюли. А как максимум — нанести серьезный вред здоровью", — уверена Чернышова.
Скрытая опасность таких добавок, по мнению специалиста, заключается в трате времени на пустые действия.
"Вместо того, чтобы получить адекватную терапию, человек тратит время на лечение БАДами. Это превращает острое заболевание в хроническое, с которым потом врачам тяжелее справиться", — пояснила она.
Также Чернышова рассказала, что БАДы могут стать серьезной проблемой женского здоровья.
"Иногда девушки принимают такие добавки для нормализации цикла, но это не лечит их и не спасает, а добавляет новые проблемы, вплоть до отравлений", — сказала Чернышова.
Она рекомендовала не принимать БАДы самостоятельно, а обратиться к врачу за конкретным назначением, потому что иногда исход такого самолечения плачевный.
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