У девочки выросли необычайно большие ноги из-за редкого заболевания

У девочки из австралийского города Мельбурн из-за редкого заболевания выросли необычайно большие ступни, которые лишили ее возможности ходить. Об этом сообщает News.com.au.

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11-летняя Энджел, которая родилась в Пакистане, страдает от редкого заболевания — синдрома CLOVES, приводящего к чрезмерному росту тканей. Девочка вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, так как из-за болезни ее ступни стали настолько большими и тяжелыми, что она не может ходить.

В 2019 году врачи планировали ампутировать Энджел обе ноги, но впоследствии решили, что операция слишком опасна.

Недавно появилась надежда, что состояние девочки удастся облегчить. Основательница фонда Creating Hope Мойра Келли помогла Энджел приехать в Париж для консультации со специалистами, изучавшими применение против CLOVES препарата с действующим веществом алпелсиб, который обычно используют для лечения рака груди. У Энджел не нашли противопоказаний для его применения.