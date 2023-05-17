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Врач предупредил об опасности сдерживания чихания

Сдерживание чихания может спровоцировать развитие отита. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил оториноларинголог «Гута Клиник» Антон Объетанов.

Врач предупредил об опасности сдерживания чихания
© Lenta.ru

При чихании нос очищается от пыли и патологического содержимого, поэтому сдерживать его опасно для здоровья, пояснил врач. Когда люди чихают, происходит ускоренный выдох, язык прижимается к мягкому небу, воздух из легких, проходя через носоглотку, выходит наружу через полость носа.

Средние носовые раковины выполняют функцию своеобразного воздухозаборника, продолжил Объетанов. При форсированном выдохе или чихе ток воздуха частично направляется в околоносовые пазухи и способствует их очищению.

Патологическое содержимое из полости носа под давлением может устремиться в слезовыводящие пути, способствуя их заражению. «По этикету, чихать нужно прикрывая рот и нос, но не противодействуя прохождению воздуха», — резюмировал врач.

Ранее сурдолог-оториноларинголог Елена Байбакова назвала частые причины снижения слуха у молодых людей. Врач предупредила, что безвозвратно ухудшить слух может громкая музыка.

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