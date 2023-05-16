Врач Иванов рассказал, чем опасен йод

— При его дефиците в железах могут образовываться небольшие узлы. И если в них будет быстро поступать йод из сеточки, то узел быстро образует гормоны Т3 и Т4. А если таких узлов больше одного, что часто и бывает, то может развиться тиреотоксикоз, — пояснил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.