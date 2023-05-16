$79.10+1.9086.09+1.84

Врач Иванов рассказал, чем опасен йод

Врач-эндокринолог Владимир Иванов рассказал, чем может быть опасен йод.

Врач Иванов рассказал, чем опасен йод
© Вечерняя Москва

Он отметил, что не рекомендует пользоваться йодом в качестве антисептика. Лучше использовать хлоргексидин — это безопаснее для здоровья щитовидной железы.

Врач пояснил, что большое количество йода может навредить и привести к неприятным последствиям, с которыми эндокринологи постоянно сталкиваются. При смазывании кожи йодом последний быстро всасывается.

— При его дефиците в железах могут образовываться небольшие узлы. И если в них будет быстро поступать йод из сеточки, то узел быстро образует гормоны Т3 и Т4. А если таких узлов больше одного, что часто и бывает, то может развиться тиреотоксикоз, — пояснил врач в комментарии Общественной Службе Новостей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий